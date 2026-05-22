Замсекретаря Совбеза Венедиктов: форуму по безопасности гарантирован аншлаг

Первый Международный форум по безопасности откроется в Подмосковье через считанные дни. На нем будет подробно обсуждаться самый широкий спектр вопросов, связанных с обеспечением региональной и глобальной безопасности. Об особенностях программы форума, огромном интересе зарубежных гостей к этому мероприятию, о том, как в странах Запада отреагировали на приглашение на форум, в интервью РИА Новости рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

— Александр Николаевич, наш разговор происходит накануне Международного форума по безопасности, который пройдет в период с 26 по 29 мая. Не могли бы вы рассказать о данном формате?

— Форум по безопасности является уникальным международным форматом. Он призван создать возможность для наращивания прагматичного сотрудничества между странами и комплексного обсуждения наиболее актуальных вопросов безопасности. Не хотелось бы сравнивать данное мероприятие с другими форматами, отмечу только, что в нем примет участие беспрецедентное число иностранных делегаций. Они будут возглавляться премьер-министрами, секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также представителями руководства ряда международных организаций. Все это демонстрирует высокую востребованность данного механизма и интерес стран Глобального Юга и Востока к мероприятиям, проводимым Россией. Именно нам предстоит определить, как и по каким правилам мы обеспечим мир и устойчивое развитие завтра.

— А чем, все-таки, форум отличается от 13-ти предыдущих международных встреч, проведенных под эгидой Совета безопасности Российской Федерации?

— Главной отличительной особенностью форума станет то, что теперь под патронажем Совета безопасности Российской Федерации будет проходить целый комплекс мероприятий, охватывающих все аспекты обеспечения безопасности. Это не только 14-я встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, но и 25 других тематических заседаний – конференций, круглых столов, брифингов, презентаций, в том числе с участием ведущих аналитиков, политологов, научного сообщества и предпринимателей. Участие в форуме ведущих российских силовых министерств, ведомств и организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, государственных корпораций и банков, масштабные выставки и экспозиции позволят продемонстрировать гостям комплексные решения, предлагаемые Россией в сфере безопасности и представляющие серьезный практический интерес для наших партнеров.

— Все внимание мировой общественности сегодня приковано к Ближнему Востоку, где фиксируется беспрецедентный уровень напряженности. Полагаю, что данная тематика так или иначе будет затронута и в ходе официальных мероприятий, и в кулуарных беседах…

— К сожалению, во всех регионах мира сегодня наблюдается резкое возрастание значения военной силы и бесцеремонное нарушение международного права. Без суда и следствия убивают или похищают высшее руководство неугодных государств, развязывают якобы превентивные войны, захватывают торговые маршруты, стремятся установить контроль над критически важными ресурсами. Безусловно, наш международный форум призван способствовать выработке единых подходов к решению данных проблем.

Что касается развязанной США и Израилем беспрецедентной войны против Ирана, то она действительно поставила под удар всю региональную и международную безопасность. Последствия экономической турбулентности ощутили на себе даже страны, находящиеся далеко от происходящих событий. Через Ормузский пролив, по которому до начала войны проходило около 25% мирового экспорта нефти и около 20% сжиженного природного газа, в настоящее время следует не более 5% от довоенного объема судопотока.

Очевидно, что продвигаемые Западом модели безопасности не работают. Россия с первых дней конфликта выступила за немедленное прекращение боевых действий и мирное урегулирование. Именно поэтому мы приветствовали достижение при посредничестве пакистанской стороны соглашения о прекращении огня, которое, при всех оговорках, лучше, чем открытая фаза противостояния.

Важно не допустить возобновления вооруженной конфронтации, открыть путь к выстраиванию в регионе новой архитектуры безопасности. Готовы всячески содействовать этому процессу, в том числе в контексте предложенной нами целостной Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Данная российская инициатива призвана заложить фундамент подлинной, а не декларативной безопасности, опираясь на международное право и незыблемый принцип неделимости безопасности и отказ от блокового противостояния.

— Ближневосточные события явно продемонстрировали, что относительно недорогие БПЛА способны выводить из строя многомиллиардные системы противовоздушной обороны. Проблематика использования беспилотников и борьбы с ними вызывает все больший интерес. Будет ли уделено данной теме внимание в ходе форума?

— Системы ПВО/ПРО западного образца в странах Персидского залива, а также в Израиле оказались неспособны предотвратить поражение ряда крайне чувствительных объектов. В свою очередь, Иран продемонстрировал не только запас стойкости, но и значительный потенциал средств нападения, в первую очередь ракет и БПЛА, и возможность его оперативного восполнения. С учетом особой актуальности проблематики использования БПЛА на полях международного форума пройдут два круглых стола по линии Минобороны России и ИМЭМО РАН. Кроме того, на стенде АО "Рособоронэкспорт" будет представлен ряд беспилотных летательных аппаратов различного назначения, а также боевых частей к ним. России есть что предложить своим партнерам, и это продукция, не имеющая аналогов во всем мире и доказавшая свою эффективность в реальных боевых условиях. Мы готовы выстраивать сотрудничество в данной сфере на долгосрочную перспективу и не на словах, а на деле помогать друзьям обеспечивать их безопасность.

— Ожидается ли участие в международном форуме представителей западных, в первую очередь европейских стран?

— Россия – самодостаточная страна, но при этом мы всегда были и остаемся открытыми к честному и равноправному диалогу, в том числе с нашими оппонентами. Разумеется, мы понимали, что поездка в Москву на международный форум для европейских чиновников, мягко говоря, затруднительна, в том числе в контексте оголтелой русофобии отдельных из них. Тем не менее, мы направили приглашения в адрес представителей ряда западных стран, в первую очередь США. Их реакция подтвердила, что интерес к этому масштабному мероприятию у них, безусловно, есть. Видимо, профессионализм в сложной международной обстановке берет верх. К примеру, Берн даже решил направить своего официального представителя высокого уровня. По сложившейся традиции к нам также приезжают делегации высокого уровня из дружественных Сербии и Республики Сербской. Почетным гостем форума не первый год является Милорад Додик, в недавнем прошлом президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, а ныне глава правящей там партии "Союз независимых социал-демократов". Мы также ожидаем участия весьма авторитетных экспертов в сфере международных отношений из Франции. К примеру, внука самого генерала де Голля – Пьера де Голля, известного общественного деятеля и большого друга России. Будут также эксперты из Испании, Австрии, Германии, Черногории, Хорватии, Словении, Словакии, Японии, Канады. Всех не упомнишь, но могу с уверенностью сказать одно: аншлаг гарантирован.

— Планируется ли в рамках международного форума проведение многосторонних встреч?

— Безусловно, данному направлению традиционно придается особое значение. Вне всяких сомнений ключевой из них станет неформальная встреча стран БРИКС. В текущем году объединению исполняется 20 лет. Наша страна стояла у его истоков и сегодня продолжает вносить существенный вклад в углубление многопрофильного стратегического партнерства в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурных и гуманитарных контактов. За прошедшие годы БРИКС стал одним из столпов многополярного мира. Входящие в него государства проводят суверенный и независимый внешнеполитический курс, что отвечает коренным интересам народов наших стран. Цифры говорят сами за себя – в странах объединения проживает почти 50% населения планеты, они производят более 40% глобального ВВП. Сотрудничество в рамках БРИКС носит действительно взаимовыгодный и деполитизированный характер, именно поэтому так много государств хотят принять участие в работе объединения. Нам нужно продолжать работать в направлении усиления координации и совместного реагирования на происходящие в мире события.

— В этом году отмечается 35-летие российско-асеановских отношений. Планируется ли в рамках международного форума проведение очередного раунда консультаций высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности?

— Действительно, нынешний год – юбилейный для нашей страны и ассоциации, отношения с которой за эти годы приобрели по-настоящему всеобъемлющий и стратегический характер. Поэтому мы не могли обойти стороной организацию такого важного мероприятия. В этот раз состоится его шестой раунд. В повестку дня традиционно внесены вопросы стратегической стабильности, анализ ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также координация взаимодействия между Россией и государствами-членами АСЕАН в целях развития потенциала противодействия вызовам и угрозам безопасности. Все эти темы интересуют наших партнеров, и они рассчитывают услышать актуальные российские оценки. Со своей стороны, заинтересованы в конструктивном обмене мнениями и выработке общих подходов и решений с нашими асеановскими друзьями.

— Насколько известно, 28-29 октября в Москве запланировано проведение третьего саммита Россия–Африка. Будет ли обсуждаться подготовка к упомянутой встрече в верхах в ходе форума?

—Взаимодействию с африканскими партнерами Советом безопасности Российской Федерации придается особое значение. Традиционно в рамках наших международных встреч проводим брифинг по тематике деятельности постоянно действующего форума партнерства Россия–Африка. В этом году основной его темой станет подготовка к третьему саммиту Россия–Африка, обсуждение взаимодействия с Африканским союзом и региональными интеграционными объединениями.

Кстати, ожидаем участия африканских партнеров из пятидесяти государств континента. Россия оказывает поддержку странам Африки в рамках коллективных международных усилий, а также на двусторонней основе. В контексте вопросов безопасности это, прежде всего, повышение боеспособности вооруженных сил государств континента, подготовка их военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и специальных служб. И это вне зависимости от размеров государств или их влияния. Вызовы для всех общие.

Недавние события в Мали, где с помощью подразделений Африканского корпуса Минобороны России властям страны удалось отбить массированную атаку исламистов и удержать ключевые позиции в Бамако и других городах, подтверждают эффективность проводимой работы. Тем не менее, обстановка в Мали, Сахаро-Сахельской зоне в целом и других регионах Африки остается сложной. Террористические группировки джихадистского толка стремятся расширить зоны своего влияния. В условиях сохраняющейся турбулентности укрепление сотрудничества с Африкой в области борьбы с терроризмом представляется важной задачей. Тем более, что серьезную деструктивную деятельность против Африки ведет Украина, а Франция всеми силами стремится вернуть себе утраченное влияние.

— Создание псевдо-международных организаций, к примеру, таких как Международный уголовный суд, можно смело отнести к инструментам гибридного воздействия на суверенные страны с целью подрыва их государственности. Будет ли данная тематика обсуждаться на форуме?

—Обязательно. По линии Минюста России предусмотрены соответствующие круглые столы с участием иностранных и российских специалистов. Юридические дефекты учредительного акта Международного уголовного суда – Римского статута, заключающиеся во внутренних противоречиях и противоречиях отдельных его положений Уставу ООН, его политическая ангажированность, избирательность его "правосудия" и противоправность практики выдачи им ордеров на арест, в том числе в отношении действующих глав суверенных государств, не являющихся участниками Римского статута, свидетельствуют о его полной несостоятельности. МУС, по сути, трансформировался из органа международного правосудия в юридическое орудие гибридной войны. Его судьи, прокуроры и прочие должностные лица, принявшие противоправные решения, могут и должны преследоваться за преступления, предусмотренные национальным уголовным правом. Юристам суверенных стран необходимо на всех возможных площадках аргументированно и подробно выступать с профессиональной критикой решений МУС, представляя международно-правовую позицию мировому юридическому сообществу и СМИ. Готовы тесно взаимодействовать со всеми заинтересованными странами в целях недопущения продолжения деструктивной деятельности псевдосуда.

— Александр Николаевич, как вы упомянули, на полях международного форума будет проведен целый ряд тематических заседаний – конференций, семинаров и круглых столов. Какие еще мероприятия будут проводить российские ведомства и научные организации?

— Одним из ключевых мероприятий первого дня форума станет научная конференция, в рамках которой планируется обсудить проблематику неоколониализма. Кроме того, нашими научными учреждениями будет проведен круглый стол по тематике кризиса стратегической стабильности. В рамках мероприятия будут обсуждаться основные вызовы стратстабильности и возможности их купирования. Россия вносит значимый вклад в укрепление режима нераспространения. Она намерена и дальше это делать. Уверен в том, что такие мероприятия как международный форум будут способствовать донесению позиции Российской Федерации до широкого международного сообщества.

В текущем году празднуется 65-летие первого полета человека в космос. На эту тему планируется отдельная выставка, посвященная подвигу советских ученых и космонавтов.