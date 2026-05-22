В ООН заявили, что собирают информацию об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 22.05.2026 (обновлено: 15:01 22.05.2026)
В ООН заявили, что собирают информацию об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

УВКПЧ ООН собирает дополнительную информацию об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов
Последствия атаки ВСУ на здание общежития Старобельского профессионального колледжа
Последствия атаки ВСУ на здание общежития Старобельского профессионального колледжа
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управление Верховного комиссара ООН по правам человека собирает дополнительную информацию об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР.
  • По сообщению уполномоченного по правам ребенка в России, после удара ВСУ по Старобельску 39 детей получили ранения различной степени тяжести.
ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека собирает дополнительную информацию об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР, сообщили РИА Новости в управлении.
"Нам известно о сообщениях об этом ударе, и мы пытаемся собрать дополнительную информацию", - сообщила официальный представитель управления Шабия Манту.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил об атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР.
Позже уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что после удара ВСУ по Старобельску 39 детей получили ранения различной степени тяжести, девять из них доставлены в больницы.
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеООН
 
 
