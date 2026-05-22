В ООН заявили, что собирают информацию об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека собирает дополнительную информацию об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР, сообщили РИА Новости в управлении.

"Нам известно о сообщениях об этом ударе, и мы пытаемся собрать дополнительную информацию", - сообщила официальный представитель управления Шабия Манту.