Рейтинг@Mail.ru
Компании хотят расширить список разрешенных для такси марок автомобилей - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 22.05.2026 (обновлено: 13:02 22.05.2026)
Компании хотят расширить список разрешенных для такси марок автомобилей

Таксисты предлагают расширить список автомобилей марками Belgee и Solaris

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Такси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство российских таксомоторных компаний считает необходимым расширить список автомобилей, разрешенных для закупки в такси, включив в него модели брендов Belgee, Solaris и ряда китайских марок.
  • 90% опрошенных перевозчиков считают перечень доступных моделей недостаточным для эффективной работы отрасли.
  • Исполнительный директор НСТ Наталия Лозинская предложила отраслевую субсидию лизинга и налоговые преференции для снижения финансовой нагрузки на перевозчиков.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Большинство российских таксомоторных компаний считает необходимым расширить список автомобилей, разрешенных для закупки в такси, включив в него модели брендов Belgee, Solaris и ряда китайских марок, сообщили РИА Новости в Национальном совете такси (НСТ).
НСТ провел опрос среди 100 таксомоторных компаний.
Такси - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
В Аланье процветают пиратские такси
15 мая, 02:00
"Большинство опрошенных предлагают включить в него (список разрешенных для закупок в таксопарки машин - ред.) автомобили брендов Solaris (локализация в Санкт-Петербурге) и Belgee (локализация в Минской области Белоруссии), а также ряд моделей китайских производителей, уже доказавших свою эффективность в такси", - поделились в ассоциации.
Там пояснили, что у 54% российских перевозчиков только менее трети автопарка сегодня соответствует требованиям закона о локализации таки, при этом 74% респондентов сообщили, что не готовы обновлять машины за счет разрешенных моделей, а 90% говорят о недостаточности моделей в перечне для эффективной работы отрасли.
"Отрасль такси в текущих условиях нуждается в дополнительной поддержке. Снизить финансовую нагрузку на перевозчиков могли бы отраслевая субсидия лизинга и налоговые преференции. Обновление перечня разрешенных моделей с учетом позиции рынка позволило бы повысить гибкость перевозчиков при обновлении автопарка", - прокомментировала исполнительный директор НСТ Наталия Лозинская.
Также, по ее словам, стоит уделить внимание правоприменительной практике закона о локализации такси, чтобы сохранять статус машин, включенных в региональные реестры, при постановке их на учет в других субъектах РФ, без дополнительных требований.
Лозинская заявила, что соответствующая позиция по этому вопросу есть у Минтранса РФ и доводится до региональных властей.
Такси - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Юрист рассказал, может ли водитель такси высадить пассажира в пути
4 мая, 05:30
 
АвтоРоссияСанкт-ПетербургМинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала