Компании хотят расширить список разрешенных для такси марок автомобилей

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Большинство российских таксомоторных компаний считает необходимым расширить список автомобилей, разрешенных для закупки в такси, включив в него модели брендов Belgee, Solaris и ряда китайских марок, сообщили РИА Новости в Национальном совете такси (НСТ).

НСТ провел опрос среди 100 таксомоторных компаний.

"Большинство опрошенных предлагают включить в него (список разрешенных для закупок в таксопарки машин - ред.) автомобили брендов Solaris (локализация в Санкт-Петербурге ) и Belgee (локализация в Минской области Белоруссии ), а также ряд моделей китайских производителей, уже доказавших свою эффективность в такси", - поделились в ассоциации.

Там пояснили, что у 54% российских перевозчиков только менее трети автопарка сегодня соответствует требованиям закона о локализации таки, при этом 74% респондентов сообщили, что не готовы обновлять машины за счет разрешенных моделей, а 90% говорят о недостаточности моделей в перечне для эффективной работы отрасли.

"Отрасль такси в текущих условиях нуждается в дополнительной поддержке. Снизить финансовую нагрузку на перевозчиков могли бы отраслевая субсидия лизинга и налоговые преференции. Обновление перечня разрешенных моделей с учетом позиции рынка позволило бы повысить гибкость перевозчиков при обновлении автопарка", - прокомментировала исполнительный директор НСТ Наталия Лозинская.

Также, по ее словам, стоит уделить внимание правоприменительной практике закона о локализации такси, чтобы сохранять статус машин, включенных в региональные реестры, при постановке их на учет в других субъектах РФ , без дополнительных требований.