Названа причина смерти россиянина, чье тело нашли в Таиланде

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Найденный мертвым в Таиланде российский криптоинвестор и боец муай-тай (тайского бокса) Максим Гарбузов из Санкт-Петербурга покончил с собой, сообщила РИА Новости глава российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.
Гарбузов бесследно исчез в Паттайе в начале 2026 года. Накануне волонтеры обнаружили его захороненным в братской могиле.
"Трагедия произошла в высотке в столице Таиланда Lebua State Tower. Двадцать третьего декабря молодой человек купил новое худи в торговом центре Паттайи, 24-го Максим вышел из дома с рюкзаком, оставив включенным ноутбук... а через день... (совершил суицид - ред.)", - сказала собеседница агентства.
Родственники мужчины обращались в полицию, однако из-за ошибки в фамилии поиски не принесли результата.
