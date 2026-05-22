Краткий пересказ от РИА ИИ Таиланд, Шри-Ланка, Белоруссия и Никарагуа впервые представят свои стенды на Международном туристическом форуме "Путешествуй!".

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Таиланд, Шри-Ланка, Белоруссия и Никарагуа впервые представят свои стенды на Международном туристическом форуме "Путешествуй!", рассказали журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Никарагуа, Таиланда и Кубы, Киргизии, "На Международном туристическом форуме "Путешествуй!", который состоится с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве , будут представлены национальные стенды 9 стран. Из них Беларуси Шри-Ланки - впервые, а также Венесуэлы Уганды и Абхазии", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что международное присутствие открывает дополнительные возможности для развития въездного и выездного туризма, формирования новых туристических связей, а также расширения делового сотрудничества между государствами.

Там указали, что Таиланд готовит для гостей форума лотерею с вопросами, презентацию спортивной продукции, аквагрим в национальном стиле, фотобудку с моментальной печатью, дегустацию тайских сладостей, тайское предсказание на удачу. А стенд Никарагуа предложит посетителям сделать фото с девушкой в национальном костюме в атмосферной фотозоне.

"На стенде Шри-Ланки пройдут традиционные чайные церемонии, а также будут организованы консультации по туристическому потенциалу страны. Кроме того, российские туристы смогут получить скидки и специальные предложения на туристические продукты", - говорится в сообщении.

В свою очередь замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков отметил, что форум является одной из крупнейших площадок для развития международного туристического диалога. "Традиционно проведем ряд рабочих групп и двусторонних встреч в рамках последовательной работы по либерализации визового режима, увеличению транспортной доступности и запуску прямых авиарейсов", - приводятся его слова в сообщении.

Он отметил, что в деловую программу включены сессии, где будут представлены турпродукты российских регионов, ориентированные на туристов из Китая Индии и государств Ближнего Востока

Замдиректора фонда "Росконгресс", директор форума "Путешествуй!" Владимир Затынайко подчеркнул, что фестиваль позволяет за несколько дней познакомиться с культурой, традициями и туристическими возможностями разных стран мира.