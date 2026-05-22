Рейтинг@Mail.ru
Сын Байдена признал, что был "деградировавшим крэковым наркоманом" - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 22.05.2026
Сын Байдена признал, что был "деградировавшим крэковым наркоманом"

Хантер Байден признал, что был деградировавшим крэковым наркоманом

© AP Photo / Matt SlocumХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Matt Slocum
Хантер Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сын Джо Байдена признал, что был "деградировавшим крэковым наркоманом", но заверил, что не употребляет с 1 июня 2019 года.
  • Хантер стал первым в истории ребенком действующего президента США, против которого выдвинули уголовные обвинения в умышленной неуплате налогов и владении пистолетом во время употребления запрещенных препаратов.
  • Джо Байден помиловал своего сына перед уходом с поста, считая приговор ему несправедливым.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер признал, что был "деградировавшим крэковым наркоманом", но заверил, что не употребляет с 2019 года.
"Я был крэковым наркоманом. Я был деградировавшим крэковым наркоманом", - рассказал он в интервью журналистке Кандис Оуэнс.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Маск обвинил администрацию Байдена в военном преступлении
12 апреля, 15:02
По его словам, он не употребляет с 1 июня 2019 года.
Хантер Байден стал первым в истории ребенком действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяли два эпизода умышленной неуплаты налогов в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но, как указал в обвинительном заключении прокурор, тратил деньги на эскортниц и наркотики.
Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
Однако Байден-старший перед уходом с поста помиловал своего сына, считая приговор ему несправедливым, хотя ранее обещал, что не будет так делать.
Защитные костюмы - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
В США заявили, что администрация Байдена лгала о биолабораториях на Украине
15 мая, 05:39
 
В миреСШАКалифорнияДелавэрХантер Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала