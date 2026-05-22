Сын Байдена признал, что был "деградировавшим крэковым наркоманом"

Джо Байден помиловал своего сына перед уходом с поста, считая приговор ему несправедливым.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер признал, что был "деградировавшим крэковым наркоманом", но заверил, что не употребляет с 2019 года.

"Я был крэковым наркоманом. Я был деградировавшим крэковым наркоманом", - рассказал он в интервью журналистке Кандис Оуэнс.

По его словам, он не употребляет с 1 июня 2019 года.

Хантер Байден стал первым в истории ребенком действующего президента США , против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяли два эпизода умышленной неуплаты налогов в штате Калифорния . По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но, как указал в обвинительном заключении прокурор, тратил деньги на эскортниц и наркотики.

Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр , согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.