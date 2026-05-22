Форвард "Локомотива" Сурин заявил, что сейчас не думает о карьере в НХЛ

КАЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий ярославского "Локомотива" Егор Сурин сообщил журналистам, что на данный момент не рассматривает вариант с продолжением карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по причине действующего контракта с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также поблагодарил главного тренера железнодорожников Боба Хартли за опыт совместной работы.
"Локомотив" в четверг благодаря двум голам Сурина в гостях обыграл казанский "Ак Барс" (3:2) и по итогам шести матчей стал победителем финальной серии Кубка Гагарина. Ярославцы сыграли в финале третий раз подряд и стали двукратными чемпионами КХЛ. По окончании плей-офф Хартли заявил об уходе из клуба и завершении тренерской деятельности.
"Хороший опыт для меня. Я многому у него научился, с ним было очень интересно работать. Он познакомил меня с североамериканским хоккеем, помог в практике английского языка. Планы на НХЛ? У меня контракт еще на один год с "Локомотивом", - заявил Сурин.
Сурин в 2024 году был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим 22-м номером клубом "Нэшвилл Предаторз".