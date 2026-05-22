Сурин назвал чемпионство "Локомотива" лучшим ответом на треш-ток "Ак Барса"

"Одна из моих целей и мечт в жизни была выиграть трофей. В том числе на выезде, интересно было, каково это. И вот это случилось. Сейчас все только начинается. Чемпионство - лучший ответ на треш-ток казанских игроков. Знаете, когда играешь серию, думаешь, что закончишь ее - и там уже все скажешь, а когда выигрываешь - уже ничего говорить и не надо. Ничего не хочется. На меня это вообще никогда не влияет, даже смешно было. Они бы все равно не вывезли. В ходе рукопожатий с Ильей Сафоновым он сказал: "Ну чего, узнаешь меня?" На самом деле я у него за день до игры еще билеты брал. Я Илюху хорошо знаю, прекрасно. Мы нормально поговорили. Просто надо было реагировать на то, что он сказал, и все. Никак не провоцировать их, не будоражить, но при этом его притушить, поэтому решил воспользоваться этим способом", - сказал Сурин журналистам.