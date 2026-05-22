Сурин назвал чемпионство "Локомотива" лучшим ответом на треш-ток "Ак Барса" - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
00:56 22.05.2026
Сурин назвал чемпионство "Локомотива" лучшим ответом на треш-ток "Ак Барса"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Хоккей. КХЛ. Финал. "Локомотив" (Ярославль) - "Ак Барс" (Казань)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин назвал победу команды в Кубке Гагарина лучшим ответом на провокационные высказывания игроков казанского «Ак Барса».
  • «Локомотив» стал победителем финальной серии Кубка Гагарина, обыграв «Ак Барс» со счетом 3:2.
  • Егор Сурин отметил, что для него этот сезон был эмоционально тяжелым, но ему помогли команда и болельщики.
КАЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий ярославского "Локомотива" Егор Сурин назвал победу команды в Кубке Гагарина лучшим ответом на провокационные высказывания игроков казанского "Ак Барса" по ходу финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Локомотив" в четверг благодаря двум голам Сурина в гостях обыграл "Ак Барс" (3:2) и по итогам шести матчей стал победителем финальной серии Кубка Гагарина. Ярославцы сыграли в финале третий раз подряд и стали двукратными чемпионами КХЛ. По ходу серии Сурин, комментируя попытки форварда казанского "Ак Барса" Ильи Сафонова психологически воздействовать на голкипера железнодорожников Даниила Исаева, заявил, что не слышал про такого игрока и знает только вратаря французского футбольного клуба "ПСЖ" Матвея Сафонова.
«
"Одна из моих целей и мечт в жизни была выиграть трофей. В том числе на выезде, интересно было, каково это. И вот это случилось. Сейчас все только начинается. Чемпионство - лучший ответ на треш-ток казанских игроков. Знаете, когда играешь серию, думаешь, что закончишь ее - и там уже все скажешь, а когда выигрываешь - уже ничего говорить и не надо. Ничего не хочется. На меня это вообще никогда не влияет, даже смешно было. Они бы все равно не вывезли. В ходе рукопожатий с Ильей Сафоновым он сказал: "Ну чего, узнаешь меня?" На самом деле я у него за день до игры еще билеты брал. Я Илюху хорошо знаю, прекрасно. Мы нормально поговорили. Просто надо было реагировать на то, что он сказал, и все. Никак не провоцировать их, не будоражить, но при этом его притушить, поэтому решил воспользоваться этим способом", - сказал Сурин журналистам.
"Наверное, конец сезона, ближе к началу плей-офф - этот отрезок был самым тяжелым. Да и сам плей-офф тяжелый был. Не физически, а эмоционально. Для меня, как для молодого игрока, это первый такой длинный сезон, сыграл почти все игры в "регулярке" и в плей-офф. Приходилось искать эмоции, в этом помогают команда, тренер, поэтому спасибо пацанам и болельщикам", - добавил 19-летний форвард "Локомотива".
