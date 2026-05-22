Суд отправил под домашний арест сотрудницу Института философии РАН Месяц

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Суд в Москве отправил под домашний арест фигуранта дела о мошенничестве в особо крупном размере по фамилии Месяц, свидетельствуют данные судебной картотеки.
Как сообщала "Лента.ру", в Москве была задержана научный сотрудник Института философии РАН Светлана Месяц.
Как указано в картотеке, Месяц С.В. проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворено.
Официальными комментариями следствия РИА Новости не располагает.
На сайте института указано, что Светлана Викторовна Месяц — кандидат философских наук, специалист по античной философии, неоплатонизму и аристотелизму.
