Суд отправил под домашний арест сотрудницу Института философии РАН Месяц

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве отправил под домашний арест фигуранта дела о мошенничестве в особо крупном размере по фамилии Месяц.

Светлана Месяц — кандидат философских наук, специалист по античной философии, неоплатонизму и аристотелизму.

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Суд в Москве отправил под домашний арест фигуранта дела о мошенничестве в особо крупном размере по фамилии Месяц, свидетельствуют данные судебной картотеки.

Как сообщала " Лента.ру ", в Москве была задержана научный сотрудник Института философии РАН Светлана Месяц.

Как указано в картотеке, Месяц С.В. проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворено.

Официальными комментариями следствия РИА Новости не располагает.