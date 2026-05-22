Герой России на встрече с Путиным процитировал строки Расула Гамзатова
19:56 22.05.2026
Герой России на встрече с Путиным процитировал строки Расула Гамзатова

Абуталимов на встрече с Путиным процитировал строки Гамзатова о любви к народам

© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев"
  • Герой России Темирлан Абуталимов на встрече с Владимиром Путиным процитировал строки Расула Гамзатова о любви ко всем народам.
  • Он сказал: "Мне все народы очень нравятся, и трижды будет проклят тот, кто вздумает, кто попытается чернить какой-нибудь народ".
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Выпускник программы "Время героев", Герой России Темирлан Абуталимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным процитировал строки народного поэта Дагестана Расула Гамзатова о любви ко всем народам.
Глава государства в пятницу провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Завершить свое выступление хотелось бы, уважаемый Владимир Владимирович, цитатой из стихотворения нашего народного поэта Расула Гамзатова: "Мне все народы очень нравятся, и трижды будет проклят тот, кто вздумает, кто попытается чернить какой-нибудь народ", - продекламировал Герой России.
Абуталимов с сентября прошлого года занимает в родной республике должность врио министра по национальной политике и делам религий. Он рассказал на встрече, что Дагестан – самый многонациональный субъект России, где проживает более 30 коренных национальностей и свыше 110 народностей с самостоятельными языками и диалектами, культурой и традициями.
Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению Путина. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти
