"Ярче солнца". В США рассказали о странной находке в новых файлах об НЛО

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Рассекреченные файлы Агентства национальной безопасности (АНБ) Соединенных Штатов содержат детальные описания различных неопознанных летающих объектов, пишет Newsweek.
"Объект с двумя желтыми огнями на низкой высоте бесшумно менял курс с севера на запад. Еще один отчет говорит об объекте со "светящимся излучением протяженностью 22 метра, расходящимся по спирали от черной центральной точки", — отмечается в публикации.
Как пишет издание, все материалы о пришельцах имели специальный гриф секретности, обозначающий наиболее чувствительный отдел радиотехнической разведки. В том числе, по данным Newsweek, один из таких файлов детально описывает НЛО "сферической или дископодобной формы, который был ярче солнца и составлял примерно половину диаметра Луны".
В мае в США опубликовали десятки фото, видео, текстовых документов после обещания президента Дональда Трампа представить информацию американского министерства войны о внеземной жизни и НЛО.
Так, рассекреченные материалы ФБР по НЛО содержат проверку металлических фрагментов, найденных в Нью-Гэмпшире летом 1947 года на фоне сообщений о "летающих дисках", которые по итогам экспертизы оказались обычным чугуном, следует из архивного дела бюро, которое изучило РИА Новости.
