"Усложнить жизнь России". В США раскрыли, что Запад задумал против Москвы

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Политика влиятельных американских неоконсерваторов сводится к тому, чтобы вредить России и Китаю, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
"Сумасшедшие неоконсерваторы Виктория Нуланд и Линдси Грэм* <…> считают, что США должны усложнить жизнь Китаю точно так же, как мы должны усложнить жизнь России", — отметил он.
При этом профессор подчеркнул , что позиция неоконсерваторов базируется на меркантильных интересах и заблуждениях.
"Они считают, что США должны создавать проблемы за рубежом. Зачем? Во-первых, это бизнес. Речь идет о военных контрактах на сотни миллиардов долларов. Во-вторых, они основываются на фундаментальном заблуждении, что США всемогущие и всегда добиваются своего. А если не добиваются, то это только потому, что демонстрируют слабость, а не потому, что на самом деле слабы", — пояснил эксперт.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России —это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.