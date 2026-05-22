"Усложнить жизнь России". В США раскрыли, что Запад задумал против Москвы - РИА Новости, 22.05.2026
04:40 22.05.2026 (обновлено: 04:43 22.05.2026)
"Усложнить жизнь России". В США раскрыли, что Запад задумал против Москвы

Профессор Сакс: неоконсерваторы пытаются вредить России и Китаю

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Джеффри Сакс заявил, что политика влиятельных американских неоконсерваторов направлена на создание проблем для России и Китая.
  • По мнению Сакса, действия неоконсерваторов основаны на меркантильных интересах, связанных с военными контрактами, и на заблуждении о всемогуществе США.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Политика влиятельных американских неоконсерваторов сводится к тому, чтобы вредить России и Китаю, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
"Сумасшедшие неоконсерваторы Виктория Нуланд и Линдси Грэм* <…> считают, что США должны усложнить жизнь Китаю точно так же, как мы должны усложнить жизнь России", — отметил он.
При этом профессор подчеркнул , что позиция неоконсерваторов базируется на меркантильных интересах и заблуждениях.
"Они считают, что США должны создавать проблемы за рубежом. Зачем? Во-первых, это бизнес. Речь идет о военных контрактах на сотни миллиардов долларов. Во-вторых, они основываются на фундаментальном заблуждении, что США всемогущие и всегда добиваются своего. А если не добиваются, то это только потому, что демонстрируют слабость, а не потому, что на самом деле слабы", — пояснил эксперт.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России —это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
