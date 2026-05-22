- Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, комментируя сообщения СВР о подготовке Киевом ударов с латвийской территории, заявил, что руководство Латвии из-за русофобии потеряло способность к критическому мышлению, согласившись на авантюру Украины.
- По словам эксперта, Рига совершает безумную ошибку, так как членство в НАТО не защитит латвийские центры принятия решений от неизбежного удара возмездия со стороны России.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сообщения российской Службы внешней разведки, разоблачающие подготовку Украиной удара с территории Латвии, доказывают, что латвийское руководство утратило способность к рациональному поведению из-за ненависти к России, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Пресс-служба Службы внешней разведки Российской Федерации сообщила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. <…> Каким-то образом киевские власти убедили латышей, что очень сложно выяснить, откуда были запущены эти ракеты или эти беспилотники. <…> Русофобия среди нынешних правителей Латвии оказалась сильнее, чем их способность к критическому мышлению", — отметил эксперт.
"В то же время полезно напомнить, что координаты центров принятия решений латвийских военных, латвийской территории хорошо известны. И членство этой страны в НАТО не защитит сообщников террористов от возмездия. <…> Слушайте, вы, латыши, вы что, с ума сошли? Как украинцы могут говорить вам, что русские не смогут определить, откуда в них стреляли? Вы сумасшедшие!" — воскликнул Макговерн.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это сообщение "совершенно неприемлемым".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть. Он напомнил, что военные формулируют необходимую реакцию Москвы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
