"Киев отрубят": в США выступили со срочным призывом из-за атаки на Россию
01:19 22.05.2026 (обновлено: 01:34 22.05.2026)
"Киев отрубят": в США выступили со срочным призывом из-за атаки на Россию

RS: атаки БПЛА на РФ из Прибалтики могут отрубить Украину от любой помощи США

© REUTERS / Kevin Lamarque — Флаги США и Украины в Вашингтоне
Флаги США и Украины в Вашингтоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
Флаги США и Украины в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Responsible Statecraft предупредило, что использование Украиной воздушного пространства Балтии для атак на РФ крайне опасно и грозит войной между НАТО и Россией.
  • По словам авторов материала, США обязаны жестко потребовать от Киева прекратить эти провокации под угрозой полной остановки американской помощи.
  • Возникший кризис должен заставить администрацию Трампа немедленно вмешаться в ситуацию и форсировать процесс мирного урегулирования конфликта, отмечается в статье.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Агрессивные провокации Украины против России с задействованием воздушного пространства балтийского региона крайне опасны, из-за чего США должны срочно оказать давление на Киев и прибалтов, пишет издание Responsible Statecraft.
«
"Настало время, чтобы НАТО и правительства стран Прибалтики приняли меры против украинских беспилотников в воздушном пространстве НАТО, учитывая опасность гипотетической войны Североатлантического альянса с Россией. <…> Администрация США должна в срочном порядке <…> призвать прибалтийцев к смягчению риторики. Она также должна четко и категорично заявить украинцам, что США не желают быть втянутыми в войну с Россией, и что, если Украина воспользуется воздушным пространством НАТО для нападения на Россию, то Киев отрубят от потоков американской помощи", — указывается в материале.
Подобные выпады киевского режима в адрес России, по словам автора статьи, лишь побудят США к более активному участию в процесс мирного урегулирования на Украине.
«
"Вашингтону было бы крайне неразумно игнорировать опасность этой ситуации. Этот кризис должен дать администрации Трампа мощный импульс для возобновления активного участия в мирном урегулировании украинского конфликта", — резюмирует издание.
Во вторник Служба внешней разведки сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Так, Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это сообщение "совершенно неприемлемым".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть. Он напомнил, что военные формулируют необходимую реакцию Москвы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
