Совкомбанк назвал победителей конкурса социальной журналистики

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Совкомбанк выделит 3,5 миллиона рублей на гранты конкурса социальной журналистики "Добро звучит громче", определены 16 победителей, сообщает пресс-служба банка.

Всероссийский конкурс для региональных средств массовой информации проводился в первый раз. Конкурс собрал 48 заявок из более чем 30 регионов России – от Калининграда до Хабаровска. По итогам работы экспертного совета определены 16 победителей из 13 регионов.

Конкурс, стартовавший в феврале этого года, создан для поддержки региональных редакций и усиления освещения социально значимых тем. Участники представили материалы о работе некоммерческих организаций, участвующих в благотворительных проектах "Совкомбанк про добро" и "Технологии добра".

Размер грантов для победителей составляет от 65 до 586 тысяч рублей в зависимости от аудитории издания и оценки качества материалов экспертным советом. Гранты получили издания с максимальной аудиторией и наивысшей оценкой жюри, а также – локальные редакции, работающие в малом городе, но показавшие высокий профессионализм в освещении темы.

Отбор победителей проводил независимый экспертный совет. Эксперты анализировали материалы по нескольким параметрам: профессионализм подачи, глубина проработки темы, эмоциональное воздействие на читателя, способность вдохновить аудиторию на участие в благотворительности.

Центральная тема конкурсных работ – деятельность некоммерческих организаций, которые участвуют в проектах "Совкомбанк про добро" и "Технологии добра". Журналисты представили разные форматы: портреты благополучателей – истории подопечных фондов, репортажи с благотворительных мероприятий, интервью с волонтерами и руководителями НКО, аналитические материалы о работе некоммерческого сектора.