В Совбезе заявили о полной несостоятельности Международного уголовного суда
06:19 22.05.2026 (обновлено: 09:09 22.05.2026)
В Совбезе заявили о полной несостоятельности Международного уголовного суда

Венедиктов: ангажированность и противоречия показывают несостоятельность МУС

Международный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
  • Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил о полной несостоятельности Международного уголовного суда из-за политической ангажированности и противоречий Римского статута Уставу ООН.
  • На I Международном форуме по безопасности, который пройдет 26–29 мая 2026 года в Московской области, будет обсуждаться тематика противодействия инструментам гибридного воздействия на суверенные страны.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Политическая ангажированность и противоречия Римского статута Уставу ООН показывают полную несостоятельность Международного уголовного суда (МУС), заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
Тематика противодействия инструментам гибридного воздействия на суверенные страны будет обсуждаться на I Международном форуме по безопасности, предстоящем в конце мая в России. По линии Минюста России предусмотрены соответствующие круглые столы с участием иностранных и российских специалистов, рассказал Венедиктов.
"Юридические дефекты учредительного акта Международного уголовного суда – Римского статута, заключающиеся во внутренних противоречиях и противоречиях отдельных его положений Уставу ООН, его политическая ангажированность, избирательность его "правосудия" и противоправность практики выдачи им ордеров на арест, в том числе в отношении действующих глав суверенных государств, не являющихся участниками Римского статута, свидетельствуют о его полной несостоятельности", - подчеркнул Венедиктов.
Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ пройдет 26-29 мая 2026 года в Московской области. В рамках форума предусмотрено проведение XIV международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, разноплановых тематических заседаний (научных конференций, круглых столов, брифингов, презентаций), двусторонних и многосторонних встреч, выставочных экспозиций по конкретным направлениям деятельности профильных российских ведомств и организаций. На форум приглашено более 180 стран и международных организаций, большая часть уже подтвердила свое участие.
В миреРоссияМосковская область (Подмосковье)Александр ВенедиктовООНМеждународный уголовный суд
 
 
