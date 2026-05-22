Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
14:30 22.05.2026
Слуцкий назвал атаку ВСУ на колледж в ЛНР варварским терактом неонацистов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Атака ВСУ на колледж в ЛНР является варварским терактом неонацистов, бандеровцы, проигрывая на фронте, вымещают злобу на мирных гражданах, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил об атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР. Число пострадавших, по словам главы региона, выросло до 39, среди них есть погибшие.
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
"Атака ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР - варварский теракт неонацистов. Бандеровцы, проигрывая на фронте, вымещают злобу на мирных гражданах, бьют по женщинам, детям, старикам, студентам. Это очередное военное преступление, которое не имеет срока давности. Этим зверствам нет и не может быть оправдания", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что западные кураторы киевского режима, продолжая поддерживать и спонсировать Владимира Зеленского, "равно как и замалчивать все его кровавые авантюры", несут всю полноту ответственности за гибель невинных людей.
"Уверен, что как во всех остальных случаях, ответ России будет неминуем, при этом точным и выверенным", - заключил он.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате удара ВСУ. 22 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Леонид ПасечникВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныГосдума РФУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
