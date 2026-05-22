СК возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по колледжу в ЛНР

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (часть 3 статьи 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Старобельске Луганской Народной Республики", - сообщила Петренко.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при ударе БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР.