10:17 22.05.2026
СК возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по колледжу в ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов | Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
  • Дело возбуждено после удара ВСУ по гражданским объектам в Старобельске Луганской Народной Республики.
  • При ударе БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР были ранены 35 человек.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (часть 3 статьи 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Старобельске Луганской Народной Республики", - сообщила Петренко.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при ударе БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР.
Атака ВСУ на колледж в ЛНР длилась около четырех часов, сообщил Мирошник
ПроисшествияРоссияЛуганская Народная РеспубликаСветлана ПетренкоЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
