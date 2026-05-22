Вучич ожидает подписания в Китае договоров об инвестициях на миллиард евро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Сербии Александр Вучич ожидает подписания договоров об инвестициях с китайскими компаниями на сумму около миллиарда евро в ходе предстоящего государственного визита в КНР.
- Вучич планирует подписать более 30 документов о сотрудничестве, включая два больших совместных заявления с председателем КНР, что будет способствовать модернизации и индустриализации Сербии.
БЕЛГРАД, 22 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе предстоящего госвизита в КНР ожидает подписания с китайскими компаниями договоров об инвестициях на сумму около миллиарда евро.
"Я даже узнал, что есть вероятность, что получу наивысший орден от председателя Си Цзиньпина, это для меня лично было бы исключительной честью, я был бы самым гордым президентом в мире. Но намного важнее всего этого результаты, которые мы приносим гражданам, мы в настоящий момент договорились об около миллиарде в инвестициях, я там это буду подписывать с китайскими компаниями, министры и я", - сказал президент Сербии в эфире Радио и телевидения Сербии.
Он уточнил, что также планирует подписать два больших совместных заявления с председателем КНР и еще как минимум 33 соглашения, а также не менее 30 договоров, что будет способствовать модернизации и индустриализации Сербии, в том числе в будущем производстве чипов и роботов.
Ранее Вучич напомнил, что Сербия за последние годы в 330 раз увеличила экспорт в КНР, число китайских фабрик в стране достигло 37.
В конце марта он сообщил, что объем обмена Сербии и КНР товарами и услугами превысил в 2025 году 10,6 миллиарда долларов, а совокупные китайские инвестиции достигли суммы в 7,3 миллиарда евро. Крупнейшими компаниями-экспортерами Сербии ежегодно являются китайские Zijin Mining и Zijin Bor Copper, а также HBIS Group, которая управляет сталелитейным предприятием в городе Смедерево.
В рамках визита председателя КНР в Сербию 8 мая 2024 года они с главой сербского государства подписали "Совместное заявление двух стран об углублении и подъеме всеобъемлющего стратегического партнерства и строительстве ассоциации Сербии и Китая с совместным будущим в новой эре (эпохе)". Тогда сербская и китайская делегации подписали еще около 30 документов о взаимопонимании и сотрудничестве в разных сферах.
КНР и Сербия согласились увеличивать товарообмен, в частности за счет поставок сербской сельхозпродукции в Китай, совместно работать над развитием сербской инфраструктуры, в том числе железных дорог, для увеличения числа грузовых поездов, вместе развивать медицину и биотехнологии.