Срок Минфина США для продажи российско-сербской NIS истекает в пятницу

БЕЛГРАД, 22 мая – РИА Новости. Срок для продажи контрольного пакета акций российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL, установленный минфином США, истекает в пятницу.

Управление по иностранным активам (OFAC) минфина США 17 апреля в очередной раз продлил лицензию на оперативную деятельность российско-сербской компании NIS под санкциями США на 60 дней. Срок для окончания сделки по продаже контрольного пакета акций - 22 мая.

Президент Сербии Александр Вучич в ночь на пятницу заявил в телеэфире, что ожидает от минфина США продления срока для заключения сделки. Ни одна из сторон не озвучивала план действий на случай если договоренность не будет достигнута вовремя.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в четверг, что переговоры о NIS активно ведутся " Газпромом " под эгидой минэнерго РФ и опираются на межправсоглашение РФ и Сербии о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли 2008 года.

Вучич заявил, что переговоры с MOL идут тяжело и не вызывают у него оптимизма. В марте он рассказал, что Сербия располагает крупнейшими резервами нефтепродуктов в регионе Западных Балкан. Госрезервы нефтепродуктов на тот момент составляли около 270 тысяч тонн, чего должно хватить на 90 дней снабжения страны.

Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод NIS в Панчево в настоящее время работает с полной загрузкой, снабжая до 80% сербского рынка.

Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в конце февраля, что власти Сербии ведут переговоры с венгерской стороной об откупе 5% после продажи контрольного пакета акций " Нефтяной индустрии Сербии " (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL.

На Белградской бирже в сентябре 2025 года появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.