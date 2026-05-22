Рютте назвал неспособность ЕС защитить себя без США странной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генсекретарь НАТО Марк Рютте назвал странным, что Европа не в состоянии организовать собственную оборону без участия США.
- Марк Рютте заявил, что сегодня Североатлантический альянс чрезмерно полагается на Вашингтон.
БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил в пятницу, что всегда находил странным тот факт, что "очень богатая" Европа не в состоянии организовать собственную оборону без участия США.
В четверг министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что НАТО не выживет без США, а Евросоюз не сможет заменить альянс.
Генсек НАТО добавил, что сегодня Североатлантический альянс чрезмерно полагается на Вашингтон.