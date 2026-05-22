Рейтинг@Mail.ru
Рютте назвал неспособность ЕС защитить себя без США странной - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 22.05.2026 (обновлено: 17:20 22.05.2026)
Рютте назвал неспособность ЕС защитить себя без США странной

Рютте: странно, что Европа неспособна защитить себя без США

© AP Photo / Matthias SchraderГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Генсек НАТО Марк Рютте . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсекретарь НАТО Марк Рютте назвал странным, что Европа не в состоянии организовать собственную оборону без участия США.
  • Марк Рютте заявил, что сегодня Североатлантический альянс чрезмерно полагается на Вашингтон.
БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил в пятницу, что всегда находил странным тот факт, что "очень богатая" Европа не в состоянии организовать собственную оборону без участия США.
В четверг министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что НАТО не выживет без США, а Евросоюз не сможет заменить альянс.
"Мне всегда казалось странным, что очень богатая часть мира — Европа, очень богатый, возможно, самый богатый регион мира — нуждается в поддержке другой части света (США - ред.) для своей защиты", - сказал Рютте на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Швеции.
Генсек НАТО добавил, что сегодня Североатлантический альянс чрезмерно полагается на Вашингтон.
Военнослужащие у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Европа может создать армию, способную противостоять США, заявили в ГД
21 мая, 20:03
 
В миреСШАЕвропаМарк РюттеЕвросоюзЙенс СтолтенбергНорвегияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала