Рубио допустил, что конфликт на Украине завершится нетрадиционным путем

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в пятницу допустил, что конфликт на Украине может завершиться военным путем, но не в традиционном понимании военных побед.

Глава госдепа не стал вдаваться в подробности того, как по его мнению может завершиться украинский конфликт в таком случае, но указал на необходимость продолжения переговоров по его урегулированию.