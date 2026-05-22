Рубио допустил, что конфликт на Украине завершится нетрадиционным путем
19:49 22.05.2026 (обновлено: 23:45 22.05.2026)
Рубио допустил, что конфликт на Украине завершится нетрадиционным путем

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
  • Государственный секретарь США Марко Рубио допустил, что конфликт на Украине может завершиться военным путем, но не в традиционном понимании военных побед.
  • Марко Рубио указал на необходимость продолжения переговоров по урегулированию конфликта.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в пятницу допустил, что конфликт на Украине может завершиться военным путем, но не в традиционном понимании военных побед.
"Он (конфликт на Украине - ред.) не закончится военной победой одной из сторон, по крайней мере, в традиционном понимании того, как определяются военные победы", - сообщил Рубио журналистам по итогам встреч глав МИД НАТО в Швеции.
Глава госдепа не стал вдаваться в подробности того, как по его мнению может завершиться украинский конфликт в таком случае, но указал на необходимость продолжения переговоров по его урегулированию.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Киев "не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения и каждый день теряет определенные территории".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что украинское урегулирование будет стоять на месте даже при проведении десятков раундов переговоров без вывода Киевом ВСУ из Донбасса. Он также отметил, что Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и то, что рано или поздно они это все равно сделают.
