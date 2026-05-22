Рубио допустил, что конфликт на Украине завершится нетрадиционным путем

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в пятницу допустил, что конфликт на Украине может завершиться военным путем, но не в традиционном понимании военных побед.
Глава госдепа не стал вдаваться в подробности того, как по его мнению может завершиться украинский конфликт в таком случае, но указал на необходимость продолжения переговоров по его урегулированию.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Киев "не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения и каждый день теряет определенные территории".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что украинское урегулирование будет стоять на месте даже при проведении десятков раундов переговоров без вывода Киевом ВСУ из Донбасса. Он также отметил, что Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и то, что рано или поздно они это все равно сделают.