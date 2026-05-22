Рубио назвал сообщения о давлении США на Украину в переговорах ложными - РИА Новости, 22.05.2026
18:58 22.05.2026
Рубио назвал сообщения о давлении США на Украину в переговорах ложными

Госсекретарь США Марко Рубио
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио в пятницу назвал ложью сообщения о том, что США могут оказывать давление на Украину в переговорах по урегулированию, чтобы заставить Киев занять ту, или иную позицию.
Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что влияние президента США Дональда Трампа на решения Владимира Зеленского по территориальным уступкам по Донбассу сохраняется.
"Истории о том, что мы принуждаем украинцев занять эту позицию, или ту позицию, не являются правдой", - заявил Рубио журналистам по итогам встреч глав МИД НАТО в Швеции.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что украинское урегулирование будет стоять на месте даже при проведении десятков раундов переговоров без вывода Киевом ВСУ из Донбасса. Он также отметил, что Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и то, что рано или поздно они это все равно сделают.
