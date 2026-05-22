Рубио назвал сообщения о давлении США на Украину в переговорах ложными

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио в пятницу назвал ложью сообщения о том, что США могут оказывать давление на Украину в переговорах по урегулированию, чтобы заставить Киев занять ту, или иную позицию.