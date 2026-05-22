13:34 22.05.2026 (обновлено: 14:16 22.05.2026)
В российском постпредстве осудили ООН за молчание о терроре Киева

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в ЛНР
  • В постпредстве России в ООН осудили организацию за молчание о преступлениях киевского режима.
  • В дипмиссии заявили, что молчание правозащитников ООН равносильно их соучастию в преступлениях.
ЖЕНЕВА, 22 мая - РИА Новости. Молчание Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о преступлениях киевского режима равносильно соучастию в них, заявили РИА Новости в постпредстве России при ООН в Женеве, комментируя удар ВСУ по колледжу в ЛНР.
Ранее глава ДНР Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек получили ранения при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР.
"Решительно осуждаем новое кровавое преступление киевской клики, развязавшей чудовищный террор против мирных жителей России, включая детей... Напоминаем, что молчание ооновских правозащитников равносильно их открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев", - сказали в дипмиссии.
В постпредстве отметили, что дроны украинских нацистов атаковали Старобельский филиал Луганского педуниверситета целенаправленно.
В дипмиссии также выразили соболезнования родным и близким погибших.
РоссияЛуганская Народная РеспубликаЖенева (город)Леонид ПасечникООНВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
