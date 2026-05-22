Путин и Мирзиеев обсудили двустороннее сотрудничество

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин обсудил по телефону с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым двустороннее сотрудничество.
- Президенты затронули совместные проекты в промышленности, энергетике и логистике.
- Также они поговорили о предстоящих контактах.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым отношения Москвы и Ташкента.
«
"Обсуждены актуальные вопросы успешно развивающегося двустороннего сотрудничества в различных сферах", — сообщила пресс-служба Кремля.
В пресс-службе Мирзиеева уточнили, что президенты затронули совместные проекты в промышленности, энергетике и логистике. Также они поговорили о предстоящих контактах.
В предыдущий раз лидеры встречались в Москве на мероприятиях в честь Дня Победы. Тогда Путин подчеркнул, что отношения двух стран в последние годы складываются наилучшим образом, растет объем торговли.
Также президент России отметил внимание, которое в Узбекистане уделяют сохранению исторического наследия, а Мирзиеев назвал это делом чести каждой нации.