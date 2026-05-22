Рейтинг@Mail.ru
Путин и Мирзиеев обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 22.05.2026 (обновлено: 14:04 22.05.2026)
Путин и Мирзиеев обсудили двустороннее сотрудничество

Путин по телефону обсудил с Мирзиеевым вопросы двустороннего сотрудничества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин обсудил по телефону с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым двустороннее сотрудничество.
  • Президенты затронули совместные проекты в промышленности, энергетике и логистике.
  • Также они поговорили о предстоящих контактах.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым отношения Москвы и Ташкента.
«
"Обсуждены актуальные вопросы успешно развивающегося двустороннего сотрудничества в различных сферах", — сообщила пресс-служба Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Путин назвал приезд Мирзиеева в Москву знаком особых отношений
8 мая, 22:57
В пресс-службе Мирзиеева уточнили, что президенты затронули совместные проекты в промышленности, энергетике и логистике. Также они поговорили о предстоящих контактах.
В предыдущий раз лидеры встречались в Москве на мероприятиях в честь Дня Победы. Тогда Путин подчеркнул, что отношения двух стран в последние годы складываются наилучшим образом, растет объем торговли.
Также президент России отметил внимание, которое в Узбекистане уделяют сохранению исторического наследия, а Мирзиеев назвал это делом чести каждой нации.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Президент Узбекистана на заседании Совета мира выступал на русском языке
19 февраля, 23:41
 
УзбекистанВладимир ПутинШавкат МирзиеевРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала