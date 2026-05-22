Силы ПВО за ночь уничтожили 217 украинских беспилотников

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 217 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Так, дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей. Кроме того, средства ПВО перехватили беспилотники над Московским регионом и Санкт-Петербургом.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
