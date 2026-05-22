Путин поздравил школьников с победой на Международной олимпиаде по биологии
21:15 22.05.2026

Путин поздравил школьников с победой на Международной олимпиаде по биологии

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
  • Владимир Путин поздравил сборную команду России с победой на II Открытой международной олимпиаде школьников по биологии.
  • Путин подчеркнул, что команда продемонстрировала лидерский настрой, творческий потенциал и основательную подготовку.
  • Президент пожелал участникам новых достижений и всего наилучшего.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду РФ с победой на II Открытой международной олимпиаде школьников по биологии.
"Дорогие Тимур, Владислав, Роман, Степан, Дарья и Никита! Поздравляю вас с блестящей победой на II Открытой международной олимпиаде школьников по биологии", - сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что на этих престижных интеллектуальных соревнованиях команда уверенно продемонстрировала лидерский настрой, неординарный творческий потенциал, основательную подготовку. Лидер России подчеркнул, что завоеванные медали – заслуженная награда за талант, упорный труд и целеустремленность, а также замечательный подарок наставникам, учителям, родителям и всем, кто поддерживал участников на пути к успеху.
"Желаю вам новых достижений и всего наилучшего", - добавил Путин.
