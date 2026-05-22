Путин назвал удар ВСУ по ЛНР террористической атакой киевской хунты

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР террористической атакой киевской хунты.
"Начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока "Время героев", с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике", - сказал Путин в ходе заседания Совбеза.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
22 июня 2022, 17:18