20:45 22.05.2026 (обновлено: 21:02 22.05.2026)
Путин назвал удар ВСУ по ЛНР террористической атакой киевской хунты

Путин назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР террористической атакой киевской хунты

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР террористической атакой киевской хунты.
В пятницу Путин на встрече с выпускниками программы "Время Героев" объявлял минуту молчания по погибшим в результате украинской атаки в ЛНР.
"Начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока "Время героев", с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике", - сказал Путин в ходе заседания Совбеза.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
Удар ВСУ по колледжу в СтаробельскеКиевВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
