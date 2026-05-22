Рейтинг@Mail.ru
Путин: российские атлеты на Паралимпиаде показали вдохновляющий пример - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 22.05.2026
Путин: российские атлеты на Паралимпиаде показали вдохновляющий пример

Путин: российские атлеты на Паралимпиаде показали вдохновляющий пример труда

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин обратился с приветствием к участникам и гостям XX Торжественной церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь".
  • Он подчеркнул, что российские атлеты на Паралимпиаде в Италии продемонстрировали вдохновляющий пример упорного труда, веры в себя и в свои возможности.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XX Торжественной церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь" подчеркнув, что российские атлеты на Паралимпиаде в Италии продемонстрировали вдохновляющий пример упорного труда, веры в себя и в свои возможности, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что среди лауреатов премии целая плеяда выдающихся представителей паралимпийского спорта, сильных духом, мужественных людей, тех, кто стоял у истоков создания Паралимпийского комитета России, развивал традиции отечественного паралимпийского движения и добивался блистательных побед.
"И конечно, особо отмечу высокий уровень подготовки и яркое выступление наших атлетов на XIV Паралимпийских зимних играх 2026 года в Италии. Завоевав впечатляющее число наград, наша команда продемонстрировала вдохновляющий пример упорного труда, веры в себя и в свои возможности. Именно такие ‒ стойкие, целеустремленные люди становятся победителями премии "Возвращение в жизнь", - говорится в послании.
Президент поздравил триумфаторов премии, а также пожелал всем участникам церемонии новых успехов и всего наилучшего.
Павел Рожков - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Рожков выразил надежду на более полный состав сборной на Паралимпиаде-2028
13 мая, 18:35
 
СпортВладимир ПутинРоссияПаралимпийские игрыПаралимпийский комитет России (ПКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала