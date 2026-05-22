Путин: российские атлеты на Паралимпиаде показали вдохновляющий пример

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XX Торжественной церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь" подчеркнув, что российские атлеты на Паралимпиаде в Италии продемонстрировали вдохновляющий пример упорного труда, веры в себя и в свои возможности, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что среди лауреатов премии целая плеяда выдающихся представителей паралимпийского спорта, сильных духом, мужественных людей, тех, кто стоял у истоков создания Паралимпийского комитета России, развивал традиции отечественного паралимпийского движения и добивался блистательных побед.
"И конечно, особо отмечу высокий уровень подготовки и яркое выступление наших атлетов на XIV Паралимпийских зимних играх 2026 года в Италии. Завоевав впечатляющее число наград, наша команда продемонстрировала вдохновляющий пример упорного труда, веры в себя и в свои возможности. Именно такие ‒ стойкие, целеустремленные люди становятся победителями премии "Возвращение в жизнь", - говорится в послании.
Президент поздравил триумфаторов премии, а также пожелал всем участникам церемонии новых успехов и всего наилучшего.