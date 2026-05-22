Путин рассказал, что на ПМЭФ у него запланировано много мероприятий - РИА Новости, 22.05.2026
18:57 22.05.2026 (обновлено: 19:09 22.05.2026)
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев"
  • Владимир Путин рассказал, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у него запланировано много мероприятий.
  • На встрече с президентом Денис Погодин рассказал, что на ПМЭФ покажут самолет Ил-114-300. Он предложил Путину лично осмотреть его.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у него запланировано много мероприятий.
На встрече с главой государства в Кремле один из выпускников программы "Время героев", первый заместитель директора филиала ОАК - Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина Денис Погодин рассказал, что на ПМЭФ покажут самолет Ил-114-300. Он предложил Путину лично осмотреть самолет.
"Я с удовольствием бы посмотрел. Программа сверстана наверняка, много всяких мероприятий. Но я постараюсь", - сказал на это президент.
Путин также уточнил, где будет выставлен образец воздушного судна. Погодин сообщил, что новый Ил расположится в "Пулково".
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
РоссияВладимир ПутинОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)ПМЭФИл-114-300Пулково (аэропорт)
 
 
