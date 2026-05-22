Путин рассказал, что на ПМЭФ у него запланировано много мероприятий

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у него запланировано много мероприятий.
"Я с удовольствием бы посмотрел. Программа сверстана наверняка, много всяких мероприятий. Но я постараюсь", - сказал на это президент.
Путин также уточнил, где будет выставлен образец воздушного судна. Погодин сообщил, что новый Ил расположится в "Пулково".
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.