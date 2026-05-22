Путин рассказал, что на ПМЭФ у него запланировано много мероприятий

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев"

На встрече с президентом Денис Погодин рассказал, что на ПМЭФ покажут самолет Ил-114-300. Он предложил Путину лично осмотреть его.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у него запланировано много мероприятий.

На встрече с главой государства в Кремле один из выпускников программы "Время героев", первый заместитель директора филиала ОАК - Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина Денис Погодин рассказал, что на ПМЭФ покажут самолет Ил-11 4-300. Он предложил Путину лично осмотреть самолет.

"Я с удовольствием бы посмотрел. Программа сверстана наверняка, много всяких мероприятий. Но я постараюсь", - сказал на это президент.

Путин также уточнил, где будет выставлен образец воздушного судна. Погодин сообщил, что новый Ил расположится в " Пулково ".