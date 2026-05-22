Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил родителей Героя России Груздева, погибшего в зоне СВО - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 22.05.2026
Путин поблагодарил родителей Героя России Груздева, погибшего в зоне СВО

Путин передал благодарность родителям Героя РФ Груздева, погибшего в зоне СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин передал слова благодарности родителям Героя России Евгения Груздева, погибшего в зоне СВО.
  • Евгений Груздев погиб 27 июня 2023 года во время ожесточенных боев на запорожском направлении, а 7 декабря 2023 года его родителям посмертно была вручена золотая звезда Героя Российской Федерации.
МОСКВА, 22 мая, РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал слова благодарности родителям Героя России Евгения Груздева, погибшего в зоне СВО.
Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Все наши потери, жертвы не напрасны. Нет ни одной напрасной жертвы и ни одной потери. Передавайте самые лучшие пожелания и благодарность за сына родителям вашего боевого товарища погибшего, с которыми вы поддерживаете отношения"- сказал Путин.
Герой России, временно исполняющий обязанности министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Темирлан Абуталимов сообщил Путину, что его командиром был сибиряк Евгений Груздев, который 27 июня 2023 года погиб во время ожесточенных боев на запорожском направлении. По его словам, 7 декабря 2023 года в Омской области родителям Груздева была вручена золотая звезда Героя Российской Федерации посмертно.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Потери и жертвы России в зоне СВО не напрасны, заявил Путин
Вчера, 18:21
 
РоссияОмская областьРеспублика ДагестанВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала