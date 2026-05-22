Путин поблагодарил родителей Героя России Груздева, погибшего в зоне СВО

МОСКВА, 22 мая, РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал слова благодарности родителям Героя России Евгения Груздева, погибшего в зоне СВО.
Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Все наши потери, жертвы не напрасны. Нет ни одной напрасной жертвы и ни одной потери. Передавайте самые лучшие пожелания и благодарность за сына родителям вашего боевого товарища погибшего, с которыми вы поддерживаете отношения"- сказал Путин.
Герой России, временно исполняющий обязанности министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Темирлан Абуталимов сообщил Путину, что его командиром был сибиряк Евгений Груздев, который 27 июня 2023 года погиб во время ожесточенных боев на запорожском направлении. По его словам, 7 декабря 2023 года в Омской области родителям Груздева была вручена золотая звезда Героя Российской Федерации посмертно.