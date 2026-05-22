Путин поинтересовался у главы Тамбовской области, как идет работа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
- Он поинтересовался у губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, как идет его работа на этом посту.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, как у него идет работа на этом посту.
В пятницу в Кремле Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
Первышов был избран губернатором Тамбовской области в сентябре 2025 года. Он выпускник программы "Время героев", первый герой специальной военной операции, возглавивший регион.
"Как у вас работа-то идет на новом месте?", - спросил президент, обращаясь к губернатору.
Первышов ответил ему, что все отлично, и, как и в каждой работе, есть свои нюансы.