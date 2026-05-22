Власти сделают все для решения проблем, возникших в Дагестане, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти сделают все для решения проблем, возникших в Дагестане из-за наводнения, заявил Путин.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти сделают все для помощи жителям, которые пострадали от наводнения в Дагестане, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава российского государства провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Вы только что упомянули о событиях, которые происходили в республике в связи с наводнением, в связи со стихийным бедствием. Надеюсь, и новое руководство сделает все для того, чтобы задачи помощи людям, которые пострадали от наводнения, были решены", - сказал Путин, комментируя ликвидацию последствий наводнения в Дагестане.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
