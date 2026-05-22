Уроженцы Дагестана достойно воюют в зоне СВО, заявил Путин

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Уроженцы Дагестана достойно воюют в зоне спецоперации, показывают свои лучшие качества на разных должностях, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер проводит встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Ребята, выходцы из Дагестана - такие же, как и вы, с медалью Героя Российской Федерации на груди - воюют достойно (в зоне специальной военной операции - ред.), вы это знаете… И сейчас, и на командных должностях, и просто в рядовых боевых порядках, на очень высоких должностях у нас выходцы из Дагестана показывают свои лучшие качества дагестанцев", - сказал Путин.