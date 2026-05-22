Путин обратил внимание, что атака ВСУ на общежитие в ЛНР произошла ночью - РИА Новости, 22.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 22.05.2026
Путин обратил внимание, что атака ВСУ на общежитие в ЛНР произошла ночью

© Фото : Леонид Пасечник/MAXПоследствия удара ВСУ в Старобельске в ЛНР
  • Путин обратил внимание, что атака ВСУ на общежитие в Старобельске произошла именно ночью, когда студенты спали.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин особо обратил внимание, что атака ВСУ на общежитие в Старобельске произошла ночью, когда студенты спали.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками программы "Время героев".
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеПроисшествия
 
 
