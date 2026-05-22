Путин поручил МИД проинформировать мировое сообщество о теракте в ЛНР

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поручил МИД РФ сообщить международному сообществу о преступлении киевского режима в ЛНР.
Глава республики Леонид Пасечник в пятницу объявил об атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР. Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Министерству иностранных дел дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации и международное сообщество", - сказал Путин в ходе встречи.