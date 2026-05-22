Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил МИД проинформировать мировое сообщество о теракте в ЛНР - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 22.05.2026 (обновлено: 17:29 22.05.2026)
Путин поручил МИД проинформировать мировое сообщество о теракте в ЛНР

Путин поручил МИД проинформировать мировое сообщество о преступлении Киева в ЛНР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил МИД России проинформировать мировое сообщество о теракте в ЛНР.
  • Глава республики Леонид Пасечник объявил об атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поручил МИД РФ сообщить международному сообществу о преступлении киевского режима в ЛНР.
Глава республики Леонид Пасечник в пятницу объявил об атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР. Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Министерству иностранных дел дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации и международное сообщество", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Путин рассказал, как усугубляется ситуация для киевского режима
Вчера, 17:23
 
Луганская Народная РеспубликаКиевРоссияВладимир ПутинЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала