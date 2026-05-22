Путин рассказал, как усугубляется ситуация для киевского режима

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что ситуация для киевского режима усугубляется из-за всепоглощающей коррупции.
- Он отметил, что правящая верхушка Украины сама является участником коррупционных схем
- Путин добавил, что украинская власть ворует на всем, включая военное имущество и средства индивидуальной защиты, предназначенные для военных.
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Ситуация для киевского режима усугубляется всепоглощающей коррупцией, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"Ситуация для правящей верхушки (киевского режима – ред.) усугубляется и разлагающей общество, всепоглощающей коррупцией, которая покрывается главарями режима. Собственно говоря, они сами являются участниками этих коррупционных схем. Поэтому и помогают потом бежать друг другу из страны, спасаясь в Израиле, в других странах - за рубежом", - сказал Путин на встрече с выпускниками первого потока программы "Время героев".
"Всем очень хорошо известно, и в Украине, и в мире: украинская власть ворует на всем, ну просто на всем! Дело дошло до военного имущества и средств индивидуальной защиты, предназначенных для тех, кого как раз гонят на фронт, как скот, гонят умирать за тех, кто разворовывает Украину и заграничную помощь", - добавил президент Путин.