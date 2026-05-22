Атака ВСУ на ЛНР подтверждает неонацистский характер Киева, заявил Путин

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Атака ВСУ по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики подтверждает неонацистский характер Киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"Это (атака ВСУ по общежитию в Старобельске ЛНР - ред.) и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима", - сказал Путин на встрече с выпускниками первого потока программы "Время героев".