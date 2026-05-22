Путин: атака ВСУ по общежитию в ЛНР показала, с кем Россия имеет дело

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Атака ВСУ по общежитию в Луганской Народной Республике показала, с кем Россия имеет дело, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты. Иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений", - сказал Путин.