11:33 22.05.2026
Путин наградил орденом Дружбы председателя сената парламента Казахстана

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
  • Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя сената парламента Казахстана Маулена Сагатханулы Ашимбаева.
  • Ее вручили за большой вклад в укрепление российско-казахстанских отношений.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы за вклад в укрепление российско-казахстанских отношений председателя сената парламента Казахстана Маулена Сагатханулы Ашимбаева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в укрепление российско-казахстанских отношений наградить орденом Дружбы Ашимбаева Маулена Сагатханулы - председателя сената парламента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Визит Путина в Казахстан имеет огромное значение, заявил Токаев
8 мая, 22:50
 
