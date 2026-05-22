- Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя сената парламента Казахстана Маулена Сагатханулы Ашимбаева.
- Ее вручили за большой вклад в укрепление российско-казахстанских отношений.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы за вклад в укрепление российско-казахстанских отношений председателя сената парламента Казахстана Маулена Сагатханулы Ашимбаева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в укрепление российско-казахстанских отношений наградить орденом Дружбы Ашимбаева Маулена Сагатханулы - председателя сената парламента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.