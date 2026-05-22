Киркоров и Успенская получили спецнаграды премии РУ.ТВ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров и певица Любовь Успенская стали обладателями специальных наград XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ - "Легенда РУ.ТВ" и "Любовь вне времени", передает корреспондент РИА Новости.
Лучшим исполнителем стал Дима Билан, лучшей исполнительницей - Мари Краймбрери, лучшей группой - Artik & Asti. Награды за лучший альбом получил Сергей Лазарев, за лучшую песню "Силуэт" - Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд, за лучший видеоклип - Клава Кока.
В номинации "Лучший старт" победил HOLLYFLAME, в категории "Лучшая коллаборация" - ICEGERGERT и Zivert, "Музыка в сети" - Sabi и MIA BOYKA. Самовар за лучшее танцевальное видео получил Артур Пирожков, а за самое яркое концертное шоу - Zivert.
Среди обладателей специальных наград также выделили Сергея Шнурова и "Ленинград", Валю Карнавал, Жасмин, Владимира Преснякова и Наталью Подольскую.
Церемония открылась клипом на песню "Родина" с участием звезд российской эстрады. Одним из самых ярких номеров стало выступление Димы Билана, во время которого на сцене был залит каток, а также номер AY YOLA и Алсу с участием воздушных гимнастов.
Ведущими вечера стали Иосиф Пригожин, Ида Галич, Филипп Киркоров, Елена Север, Александр Ревва и Клава Кока.