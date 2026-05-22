Киркоров и Успенская получили спецнаграды премии РУ.ТВ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров и певица Любовь Успенская стали обладателями специальных наград XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ - "Легенда РУ.ТВ" и "Любовь вне времени", передает корреспондент РИА Новости.

В номинации "Лучший старт" победил HOLLYFLAME, в категории "Лучшая коллаборация" - ICEGERGERT и Zivert, "Музыка в сети" - Sabi и MIA BOYKA. Самовар за лучшее танцевальное видео получил Артур Пирожков, а за самое яркое концертное шоу - Zivert.