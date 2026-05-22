Постпредство России при ООН потребовало осудить удар ВСУ по колледжу в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпредство России при ООН в Женеве требует от Верховного комиссара ООН по правам человека публично осудить удар Киева по колледжу в ЛНР.
- При атаке ВСУ 39 человек были ранены, есть погибшие.
ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Постпредство РФ при ООН в Женеве требует от Верховного комиссара ООН по правам человека публично осудить удар Киева по колледжу в ЛНР, заявили РИА Новости в постпредстве России при ООН в Женеве.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
«
"Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им Управления (УВКПЧ), а также от соответствующих специальных процедур СПЧ найти в себе силы публично осудить новый удар киевского режима", - заявили в дипмиссии.