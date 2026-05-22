04:11 22.05.2026 (обновлено: 09:47 22.05.2026)
На ПМЭФ приедет первый за несколько лет представитель властей США

Глава комиссии США по искусству Кук послушает выступление Путина на ПМЭФ

Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук приедет на ПМЭФ.
  • Он будет присутствовать на пленарном заседании, где ожидается выступление Путина.
  • Кук станет первым официальным представителем американских властей на форуме за несколько лет.
ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук сообщил РИА Новости, что приедет на ПМЭФ.
"Оргкомитет форума и Госдепартамент подтвердили, что я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нем присутствовать", — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что станет первым официальным представителем американских властей на форуме за несколько лет.
Кук — основатель и президент Национального фонда памятников США и специалист по России во Всемирном фонде памятников. Он участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и других проектах в стране, выступал в посольстве в Вашингтоне, читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
