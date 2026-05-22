На ПМЭФ приедет первый за несколько лет представитель властей США

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук сообщил РИА Новости, что приедет на ПМЭФ.
"Оргкомитет форума и Госдепартамент подтвердили, что я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нем присутствовать", — заявил собеседник агентства.
Он уточнил, что станет первым официальным представителем американских властей на форуме за несколько лет.
Кук — основатель и президент Национального фонда памятников США и специалист по России во Всемирном фонде памятников. Он участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и других проектах в стране, выступал в посольстве в Вашингтоне, читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.