Вся семья Плющенко закрыла аккаунты в соцсетях

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его сын Александр сделали закрытыми свои аккаунты в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Это произошло после того, как несколько источников РИА Новости сообщили, что Александр Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем в четверг.

После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона. Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.