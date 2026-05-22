Вся семья Плющенко закрыла аккаунты в соцсетях - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
09:57 22.05.2026 (обновлено: 13:12 22.05.2026)
Вся семья Плющенко закрыла аккаунты в соцсетях

Фигуристы Евгений и Александр Плющенко закрыли свои аккаунты в социальной сети

© Фото : Социальные сети Александра ПлющенкоЕвгений и Александр Плющенко
© Фото : Социальные сети Александра Плющенко
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений и Александр Плющенко сделали закрытыми свои аккаунты в социальной сети Instagram.
  • Александр Плющенко будет выступать за команду Азербайджана после получения открепительного документа от ФФККР и специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU).
  • Евгений Плющенко заявил, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его сын Александр сделали закрытыми свои аккаунты в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Это произошло после того, как несколько источников РИА Новости сообщили, что Александр Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем в четверг.
После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона. Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
Александр Плющенко - сын олимпийского чемпиона Игр в Турине и Сочи Евгения Плющенко. Он выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.
Фигурное катаниеСпортЕвгений ПлющенкоАлександр Плющенко (Гном Гномыч)Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Международный союз конькобежцев (ISU)Вокруг спорта
 
