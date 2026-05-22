Плющенко в его годы голодал и терпел дедовщину: чего добьется Гном Гномыч? - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
17.03.2022
08:00 22.05.2026
Плющенко в его годы голодал и терпел дедовщину: чего добьется Гном Гномыч?

© Фото : Социальные сети Александра Плющенко
© Фото : Социальные сети Александра Плющенко
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Сын Евгения Плющенко Александр сенсационно меняет спортивное гражданство. Кто же он такой как фигурист? РИА Новости рассказывает, как 13-летний Гном Гномыч стал обреченным на сравнения с отцом-чемпионом и зависимым от семейной пиар-стратегии.

А что в его годы делали гении?

С кем будем сопоставлять Плющенко-младшего? Если с признанным прыжковым эталоном Александрой Игнатовой (Трусовой), то она в 13 лет выступала на юниорском чемпионате мира и впервые исполнила два четверных прыжка в произвольной программе. Если с Алисой Лю, то она в 13 лет уже год как стабильно прыгала тройной аксель, пусть и не всегда докручивая. Алена Косторная сумела выучить его только в 15 лет. Но девочки - это совершенно не то, что мальчики. Они по-разному взрослеют, обретают форму и, соответственно, их прогресс идет в неодинаковом темпе. И даже среди девочек тройной аксель - большая редкость.
Юдзуру Ханю в 13 лет пробовал прыгать триксель на соревнованиях, но делал это нестабильно. Марк Кондратюк начал учить тройной аксель в 12 лет, но между освоением прыжка и его демонстрацией на соревнованиях прошло целых пять лет - сказались проблемы со здоровьем и вынужденный перерыв в карьере. Теперь Марку подвластны даже каскады из двух трикселей и четверной тулуп - тройной аксель. Наконец, легенда четверного акселя Илья Малинин выучил три с половиной оборота только к пятнадцати годам! Причем переход от тройного к историческому четверному занял у него всего два года.
Если говорить о ровесниках Александра, с которыми он соревнуется в России, на первенстве младшего возраста-2025 из 22 участников только 7 человек пошли хотя бы на один тройной аксель в произвольной программе. И только четыре попытки оказались чистыми, две из них - у победителя Добромира Воронова. То есть массового владения этим действительно сложным прыжком среди юниоров нет.
Очевидно, понимая ценность тройного акселя для оценок и имиджа, команда Гном Гномыча пытается сыграть на опережение. Два года назад Плющенко-младший пообещал своему кумиру Александру Овечкину в ближайший сезон выучить тройной аксель и начать осваивать квады. Он сделал это, может, по своей инициативе, может, по совету родителей, но сдержать слово не смог.
Сколько таких обещаний было дано в детском азарте за всю историю человечества - не сосчитать. И если даже какие-то из них удалось выполнить, это не делает ультра-си в фигурном катании простыми орешками на один зубок. Слишком много всего должно совпасть, чтобы тело смогло на большой скорости сделать шаг и полететь в неизвестность - лицом вперед на противоестественные гравитации три с половиной оборота.
По истечении двух лет с прошлого обета команда Александра снова пробует пойти конем на полтора оборота вперед. В соцсетях Гномыча появилась сгенерированная картинка, как совсем маленький Саша обращается к Саше сегодняшнему: "Как ты там, тройные уже прыгаешь?" А тот ему отвечает: "Дай мне еще полгода, и я тебе четверной покажу".
Амбициозно ли это, учитывая текущий контекст и результаты, которые пока что показывает Плющенко-младший? Безусловно, и даже несколько самонадеянно. В фигурном катании вообще мало кто любит говорить о чем-то до того, как дело будет сделано. То ли из суеверия, то ли из страха в случае неудачи стать жертвой насмешек.
Но для некоторых спортсменов такое самоподначивание и публичные обещания - действенный способ мотивации. Возможно, родители Гнома Гномыча тоже видят в этом возможность уколоть самолюбие сына, чтобы дать ему мощный импульс для самозабвенных тренировок.
Потому что Александру Плющенко, честно говоря, должно быть крайне трудно найти мотивацию. Это не плохо и не хорошо, это просто факт и личная заслуга его отца. Гномыч в свои годы отдыхает только в ультрадорогих отелях, одевается в брендовую одежду и не знает никакой нужды. Евгений Плющенко в 11 лет переехал из Волгограда в Санкт-Петербург, жил один на катке и потом у тренера, временами голодал и терпел дедовщину в группе.
Он отлично понимал, для чего приходит на каждую тренировку, какую цену платит за минутный порыв лени или усталости, и чего хочет добиться благодаря фигурному катанию. Его путь выглядел буквально как все или ничего. Шанс выбраться из нищеты или навсегда в ней остаться. Мечта сделать счастливее родных в благодарность за их жертвы - без или, просто сделать родных счастливее. Ну, и, конечно, доказать всем этим матерым 18-летним "мужикам" на катке, что они гнобили его только потому что уже тогда боялись. Огромная внутренняя неудовлетворенность вкупе с большим талантом и тренерской поддержкой сделали из Евгения двукратного олимпийского чемпиона. И вряд ли он хочет, чтобы сын повторил его историю в том разделе, где были бедность, голод и унижения.

Харизма отца

Есть ли у Александра и Евгения что-то общее как у фигуристов? Давайте сравним. Плющенко-старший на своем первом юниорском чемпионате мира хотя и занял довольно высокое шестое место, но никакого вау-контента (по современным меркам) не показал - двойной аксель, двойной лутц, каскад из тройного лутца и двойного тулупа. В глаза бросался бильман, - вращение практически в продольном шпагате, которым владеют единицы среди мужчин-одиночников, - да огромное желание показать себя этому миру. Харизма даже у 13-летнего Плющенко сбивала с ног и сразу выделяла его среди множества соперников.
Александр сейчас имеет примерно такой же набор прыжков, как и его отец, неплохо обучен хореографически и любит взаимодействие с публикой. В этом смысле ему очень помогают ледовые шоу, в которых он в разных ролях занят с самого юного возраста. Привычка во время проката смотреть не в лед, а в зал, добавляет плюсы к презентации. И харизма у Гнома Гномыча, безусловно, есть. Просто пока ее сложно отличить от отцовской - осознанно или нет, Саша во многом копирует своего великого папу. Чтобы найти в себе самого себя, ему нужно время и жизненный опыт.
13 лет для мальчика в фигурном катании - очень важный возраст. Начинается настоящее взросление не только в росте, но и в голове. Проявляется личный интерес в том, чтобы добиваться новых вершин. Лишнее или заполняет все мысли, отвлекая от главного, или наоборот отодвигается на второй план усилием воли. И четверные прыжки с тройным акселем - далеко не единственный вызов, на который предстоит отвечать взрослеющему спортсмену.
Выбор родителей во многом определил не только дело всей жизни Александра, но и высокий уровень публичности, в которой ему приходится существовать. Что бы он ни сказал и ни сделал, его всегда будут судить вдвое строже - потому что Гном Гномыч и потому что сын Плющенко.
Но что, если настало время отказаться от милого детского прозвища? В отношении 13-летнего парня оно звучит как-то чужеродно и тесно, так же, как ощущаются детские коньки на выросшей ноге 39-го размера. Возможно, Гном Гномыч так и не прыгнет тройной аксель. Зато Александр Плющенко его исполнит.
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Александр Плющенко (Гном Гномыч)
 
