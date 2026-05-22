Сихарулидзе поддержал уход сына Плющенко в Азербайджан

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр получил паспорт Азербайджана, сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.
Ранее источники РИА Новости сообщили, что ФФККР на заседании исполкома организации в четверг дала 13-летнему спортсмену открепление. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.
"Если говорить про Сашу Плющенко - это юный парень. У нас существуют правила переходов. Он не участвовал в международных соревнованиях, не состоял в сборных, не участвовал активно в соревнованиях. Более того, решение принимают родители, поскольку он несовершеннолетний. Он получил паспорт, он принял решение представлять Азербайджан. Мы абсолютно легитимно дали шансы выступать за них, он не нарушил никаких правил. Дай бог, он сможет там себя реализовать. Мы за то, чтобы ребята развивались", - сказал Сихарулидзе в ходе конференции ФФККР в Москве.
Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.