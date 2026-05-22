Киев должен понести наказание за атаку ВСУ на колледж в ЛНР, заявил Песков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Киевский режим должен понести наказание за атаку ВСУ на колледж в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать удар ВСУ по колледжу в ЛНР.