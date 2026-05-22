00:44 22.05.2026
Хоккеист Паник рассказал, что стало ключевым в чемпионстве "Локомотива"

Рихард Паник - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словацкий нападающий ярославского «Локомотива» Рихард Паник назвал победу команды в серии против омского «Авангарда» ключевой в чемпионстве по итогам плей-офф КХЛ.
  • «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 и стал победителем финальной серии Кубка Гагарина, выиграв серию в шести матчах.
  • В полуфинале «Локомотив» обыграл «Авангард» со счетом 4-3, при этом в шестом матче серии железнодорожники смогли отыграться и добыть победу во втором овертайме, уступая со счетом 0:2 за 33 секунды до конца основного времени.
КАЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Словацкий нападающий ярославского "Локомотива" Рихард Паник в разговоре с РИА Новости назвал победу команды в серии против омского "Авангарда" ключевой в чемпионстве команды по итогам плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Локомотив" в четверг в гостях обыграл казанский "Ак Барс" (3:2) и по итогам шести матчей стал победителем финальной серии Кубка Гагарина. Ярославцы сыграли в финале третий раз подряд и стали двукратными чемпионами КХЛ. В полуфинале "Локомотив" обыграл "Авангард" (4-3). В шестом матче серии, в котором в случае поражения ярославцы выбыли бы из плей-офф, железнодорожники уступали омичам со счетом 0:2 за 33 секунды до конца основного времени матча, но смогли отыграться и добыть победу во втором овертайме.
"То, что мы сделали в этом плей-офф, - невероятно. Так здорово иметь такую команду, у меня никогда такого не было в карьере. Мы смогли достичь потрясающего результата, я так горд за каждого парня в этой раздевалке. Они сделали все, чтобы мы могли одержать эту победу. Шестой матч против "Авангарда" был ключевым в этом плей-офф. Сто процентов. Эти 33 секунды против "Авангарда", то, что мы сумели сделать, - это невозможно повторить. Знаете, это ничего бы не стоило, если бы мы проиграли в финале в итоге. Но весь тот путь, что мы в итоге проделали, - это потрясающе. Я так счастлив, что у меня будет такое воспоминание, я запомню этот момент на всю свою жизнь", - сказал 35-летний Паник.
