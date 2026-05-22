Хоккеист Паник рассказал, что стало ключевым в чемпионстве "Локомотива"

КАЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Словацкий нападающий ярославского "Локомотива" Рихард Паник в разговоре с РИА Новости назвал победу команды в серии против омского "Авангарда" ключевой в чемпионстве команды по итогам плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Локомотив" в четверг в гостях обыграл казанский "Ак Барс" (3:2) и по итогам шести матчей стал победителем финальной серии Кубка Гагарина. Ярославцы сыграли в финале третий раз подряд и стали двукратными чемпионами КХЛ. В полуфинале "Локомотив" обыграл "Авангард" (4-3). В шестом матче серии, в котором в случае поражения ярославцы выбыли бы из плей-офф, железнодорожники уступали омичам со счетом 0:2 за 33 секунды до конца основного времени матча, но смогли отыграться и добыть победу во втором овертайме.
"То, что мы сделали в этом плей-офф, - невероятно. Так здорово иметь такую команду, у меня никогда такого не было в карьере. Мы смогли достичь потрясающего результата, я так горд за каждого парня в этой раздевалке. Они сделали все, чтобы мы могли одержать эту победу. Шестой матч против "Авангарда" был ключевым в этом плей-офф. Сто процентов. Эти 33 секунды против "Авангарда", то, что мы сумели сделать, - это невозможно повторить. Знаете, это ничего бы не стоило, если бы мы проиграли в финале в итоге. Но весь тот путь, что мы в итоге проделали, - это потрясающе. Я так счастлив, что у меня будет такое воспоминание, я запомню этот момент на всю свою жизнь", - сказал 35-летний Паник.