00:40 22.05.2026
Хоккеист "Локомотива" Паник рассказал, хорош ли Радулов как друг

  • Словацкий нападающий ярославского «Локомотива» Рихард Паник назвал российского форварда Александра Радулова своим другом.
  • «Локомотив» стал победителем финальной серии Кубка Гагарина и двукратным чемпионом КХЛ.
  • Паник высоко оценил вклад Радулова в чемпионство команды по итогам сезона-2025/26 КХЛ.
КАЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Словацкий нападающий ярославского "Локомотива" Рихард Паник в разговоре с РИА Новости назвал российского форварда Александра Радулова своим другом и высоко оценил его вклад в чемпионство команды по итогам сезона-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Локомотив" в четверг в гостях обыграл "Ак Барс" (3:2) и по итогам шести матчей стал победителем финальной серии Кубка Гагарина. Ярославцы сыграли в финале третий раз подряд и стали двукратными чемпионами КХЛ. В последних двух матчах серии против казанцев железнодорожники играли со звеном Паник - Байрон Фрэз - Радулов.
"Это очень опытные ребята, каждый из нас играл в НХЛ. Мы потеряли Георгия Иванова, таких игроков, как он, крайне тяжело терять по ходу плей-офф. Но мы справились, изменили сочетания, и даже те ребята, которые не играли около месяца, вошли в игру и проделали невероятную работу. Радулов - отличный друг, отличный партнер по команде, он очень эмоциональный парень, у него столько энергии. Он жаждет победы, и ты можешь чувствовать это, находясь рядом с ним. То, что он сделал в этом плей-офф, - это потрясающе. Я так рад быть частью этой команды", - сказал Паник.
ХоккейСпортКубок ГагаринаРихард ПаникАлександр РадуловГеоргий ИвановЛокомотив (Ярославль)Ак БарсКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
