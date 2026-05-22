ООН с обеспокоенностью следит за сообщениями об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

ООН, 22 мая - РИА Новости. ООН с обеспокоенностью следит за сообщениями об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР, заявил РИА Новости представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Мы следим с обеспокоенностью за сообщениями о ночной атаке на здание колледжа и общежитие в Старобельске", - заявили Дюжарик.
Он отметил, что в ООН в курсе сообщений о многочисленных погибших и раненых, включая детей.