ООН с обеспокоенностью следит за сообщениями об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

ООН, 22 мая - РИА Новости. ООН с обеспокоенностью следит за сообщениями об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР, заявил РИА Новости представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Мы следим с обеспокоенностью за сообщениями о ночной атаке на здание колледжа и общежитие в Старобельске", - заявили Дюжарик.