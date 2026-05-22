ООН с обеспокоенностью следит за сообщениями об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР - РИА Новости, 22.05.2026
19:43 22.05.2026 (обновлено: 19:52 22.05.2026)
ООН с обеспокоенностью следит за сообщениями об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске в ЛНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ООН с обеспокоенностью следит за сообщениями об ударе ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР.
  • Об этом сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
ООН, 22 мая - РИА Новости. ООН с обеспокоенностью следит за сообщениями об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР, заявил РИА Новости представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Мы следим с обеспокоенностью за сообщениями о ночной атаке на здание колледжа и общежитие в Старобельске", - заявили Дюжарик.
Он отметил, что в ООН в курсе сообщений о многочисленных погибших и раненых, включая детей.
По информации СК, ночью ВСУ с помощью четырех БПЛА самолетного типа нанесли удар по административным зданиям и общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, в тот момент в общежитии находились 86 учащихся и работник. Шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
